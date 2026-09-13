Лудостта на "Кредо" празнува юбилей в Театър 199
„Дневникът на един луд“ от 10 години е супер хит в прочутото арт мазе
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„Дневникът на един луд“ от 10 години е супер хит в прочутото арт мазе
Нейният живот бе Театър 199
Известният актьор е с нова роля в Театър „199“
Веселин Анчев партнира на звездата в „Пиеса за двама“ на великия Тенеси Уилямс
Отмениха всички представления до края на октомври
„Малката кибритопродавачка“ е поредната премиера в прочутото арт мазе
В новата ми роля съм като Алиса в Страната на чудесата, казва звездата: актриса, музикант, поетеса, депутат
Приятели почетоха Баташов в „199“
Нов отличен дует обира овации в театър "199". Голямата Меглена Караламбова и достойно партниращият й Георги Къркеланов са героите в "Разговори с мама"...
Йосиф Сърчаджиев посегна към любимия си Стриндберг заради Театър 199. Той постави "Госпожица Юлия" с трима чудесни актьори - Калин Врачански, Йоана Бу...
Премиерата е преди 10 години Нина Димитрова и Димитър Несторов играят утре вечер в юбилейното представление на "Каквото направи дядо..." в Театър 199...
Стелиан Радев в "Дневникът на един луд"
Четиримата актьори за първи път играят заедно в "199". Сценографията е на Елена Шопова, музиката е на Мартин Каров
Георги Кадурин и Иван Юруков мощно леят боя довечера и на 24 юли в театър "199". Те са атрактивен дует в "Червено" - постановката на Владлен Александр...
Топспектакълът с Владо Пенев събира фенове в неделя вечер
"Кралицата майка", един от най-перфектните спектакли на родния Бродуей, в понеделник вечер ще се завърти за 50-ти път в Театър 199. В двете роли са Не...