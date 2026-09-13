Всичко за Театър 199

Следете всички новини, анализи и коментари за Театър 199. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Общество
Нов дует в "199"

Нов дует в "199"

Нов отличен дует обира овации в театър "199". Голямата Меглена Караламбова и достойно партниращият й Георги Къркеланов са героите в "Разговори с мама"...

28 юни | 2:00
0 коментара
5495
Кадурин лее червено в "199"

Кадурин лее червено в "199"

Георги Кадурин и Иван Юруков мощно леят боя довечера и на 24 юли в театър "199". Те са атрактивен дует в "Червено" - постановката на Владлен Александр...

04 юли | 21:05
0 коментара
11672
50 пъти "Кралицата майка"

50 пъти "Кралицата майка"

"Кралицата майка", един от най-перфектните спектакли на родния Бродуей, в понеделник вечер ще се завърти за 50-ти път в Театър 199. В двете роли са Не...

14 юли | 20:00
0 коментара
8586