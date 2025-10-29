Лудостта на "Кредо" празнува юбилей в Театър 199

Представлението на „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ на 30 октомври от 19 и 30 часа ще отбележи в „199“ 10-годишнината от създаването на спектакъла. С премиерата му през октомври на 2015 година бе отбелязан половинвековния юбилей на прочутото арт мазе.

Автор на сценичната адаптация и режисьор е Нина Димитрова, чийто творчески почерк е добре познат на публиката у нас и по света, както в този, така и в другите знакови спектакли на Театър „Кредо“ - „Шинел“ по Гогол, „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен, „РевизорЪт“ по Гогол, „Тортила флет“ по Джон Стайнбек. Сценографията в дело на Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека. Звуковата партитура на лудницата, в която се развива действието, създава Димитър Несторов. В ролята на Гоголевия луд чиновник е Стелиан Радев – пластичен, неочакван, все по-зрял.

За своя дневник на лудостта Нина Димитрова споделя: „Дневникът на един луд“ е успешна творческа лудост. Спектакълът изпълни задачата си - разби клишетата за този текст на Гогол и образа на неговия луд чиновник и доказа, че няма „малки хора“, има страхливи хора без въображение. Някой беше казал, че „смелостта на поета е да отвори вратата, която води към лудостта“. Опитахме се да открехнем вратата към здравословната лудост, гениално пресъздадена от Гогол и толкова нужна за духовното оцеляване на нормалния човек в един ненормален свят. Радвам се, че 10 години зрителите с любопитство прекрачват прага на създадената от нас лудница и тя продължава да бъде привлекателно място за тези, които търсят „храна за душата“ и изход от безчовечния свят, в който ни натикват самозабравили се „отцепродавци и богопредатели“ и ни обгазяват с отровната воня на „хилядарки“.

Юбилейният дневник на лудостта на Театър „Кредо“ е отличен с номинации за национални награди „Икар 2016“ за дебют, „Аскеер“ 2016 за изгряваща звезда, награда за мъжка роля на международния фестивал на моноспектакъла „БГМОТ 2016“, Габрово и награда за сценография на международния театрален фестивал „Пиеро 2021“, Стара Загора. През 2022 е международна премиера на „Дневникът на един луд“ на фестивала „Транс/Мисия“ Жежув, Полша, на който международната критика и публика добавя своите аплодисменти.

