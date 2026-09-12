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Нов триумф за "Кредо" в Япония

Нов триумф за "Кредо" в Япония

Трупата подари "Каквото направи дядо..." на публиката във ФукушимаНина Димитрова, Митко Несторов и Стелиан Радев обраха овациите и с "Шинел" на местни...

20 ноември | 20:30
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