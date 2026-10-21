Бодлите на розата. Петима напуснаха "Ергенът: Любов в рая"

Поредната Церемония на розата в „Ергенът: Любов в рая“ се превърна в истинска драма с петима отпаднали участници и поредица от отказвания.

Всичко започна с неочаквания ход на Георги, който декларира, че не е открил любовта и отказа да даде розата си. Педро очаквано избра Габи, Данчо спаси притеснената Деси, а рози получиха още Ивка Бейбе (от Влади), Васка (от Александър) и Таисия (от Салех). Цецо даде „приятелска“ роза на Станислава, която тя прие с надеждата, че правилният човек за нея тепърва ще влезе в шоуто.

Големият обрат обаче настъпи в самия край. С последната роза в ръка, Павел реши да я предложи на Цвета. Тя обаче отказа цветето, заявявайки, че сърцето ѝ принадлежи на Георги - ход, който автоматично костваше оставането на Павел в риалитито.

Водещата Райна Караянева се намеси и предложи служебна роза на Цвета, която тя веднага препредаде на Георги. Той обаче също я отхвърли категорично с думите, че не желае никакви контакти с нея. В крайна сметка Цвета и Ралица получиха златни рози за оставане, а от шоуто окончателно си тръгнаха Павел, Георги, Силви, Памела и Сузан.

Павел не скри яда си, че е отпаднал заради стратегическия избор на Цвета, докато Станислава обобщи ситуацията с думите, че именно Цвета е изпратила у дома всички отпаднали тази вечер.