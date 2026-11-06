Белоградчик грабна престижното отличие „Бранд България“

Белоградчик бе отличен с престижната награда в категория „Бранд България“ за своя принос към популяризирането на града и утвърждаването му като дестинация с ярък културен и туристически облик. Отличието бе връчено на кмета Боян Минков от Славка Бозукова – председател на Общество „Културно наследство“, издател и главен редактор на медия „Стандарт“.

Наградата е част от отличията, свързани с инициативата „Българският код: Шевицата“, организирана от Общество „Културно наследство“ под патронажа на президента Илияна Йотова.

Признанието е за постиженията на града в съхраняването и популяризирането на българското културно и природно наследство, както и за последователните усилия за утвърждаването на Белоградчик като разпознаваема туристическа дестинация с национално и международно значение.

Със своите емблематични скални феномени, богата история и културни забележителности градът е сред символите на България, които допринасят за изграждането на положителния образ на страната пред света.

„Белоградчик има всичко необходимо, за да бъде един от най-разпознаваемите символи на България – неповторима природа, хилядолетна история и живо културно наследство. Нашата мисия е да разкриваме този потенциал пред света, да съхраняваме богатството, което сме наследили, и да създаваме поводи все повече хора да откриват Белоградчик, да се връщат отново и да се гордеят с него като част от красотата и духа на България“, заяви кметът Боян Минков.