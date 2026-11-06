Българският код: Шевицата! Хасан и Ибрахим направиха чудо в Народния театър (ВИДЕО)

Искате ли да чуете нещо наистина уникално - авторската композиция за 4 ръце на роял "Празник в Делиормана", на виртуозните пианисти Хасан и Ибрахим? Не пропускайте невероятния спектакъл-церемония с награди за културно наследство „Българският код: Шевицата“. Той ще бъде излъчен по БНТ в събота, 7 ноември 2026 г., от 15:30 часа. Един от пироните в него са феноменалните пианисти, които покоряват най-големите сцени у нас и в Европа.

Те, ансамбъл „Шевица“, рокгърлото на България Звезди от „Ахат“, Гуна Иванова с внучките си Ива и Велислава Костадинови, младите таланти от Център по изкуства „Зорница“ и бъдещите златни грации на България от клуба по художествена гимнастика „Левски“ ще подарят на зрителите най-незабравимите емоции.

Нишките на българската шевица сплитат на екран водещите на спектакъла, големите български актьори Гергана Стоянова и Симеон Владов. Владов, когото българската публика помни с превъплъщението му в образа на Васил Левски, ще направи специална изненада на публиката – изпълнение на любимата българска песен „Облаче ле бяло“.

Истински разтърсващо е финалното изпълнение на „Моя страна, моя България“, което за първи път ще прозвучи в ефир в аранжимента на Хасан и Ибрахим, които свирят на рояла, и в изпълнението на Звезди от „Ахат“ и децата от център „Зорница“.

Част от невероятния спектакъл са специални художествени видеа, посветени на най-големите символи на България – Мадарския конник, азбуката, шевицата, гайдата и розата. Те са дело на лидера в аудио-визуалните продукции Smile Media, дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“. Режисьори на продукцията са Стефка Райкова и Васил Лесов.

На 12 октомври едно от най-големите чудеса на България - Народен театър „Иван Вазов“ стана най-пъстрата шевица от Чудесата на България. Храмът на Мелпомена се превърна в сцена на българските символи.

Уникалният спектакъл „Българският код: Шевицата“ събра в театралната зала представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, дипломатическия корпус, научните среди, стотици членове на Младежка академия „Чудесата на България“.

Големите награди „Чудо на годината“ – за най-значимите археологически открития, връчи президентът на България Илияна Йотова, която е патрон на кампанията „Чудесата на България“.

Спектакълът – церемония се организира от „Стандарт“, националната кампания „Чудесата на България“ и Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра в партньорство с Народен Театър Иван Вазов“. Спектакълът бе реализиран с подкрепата на Министерство на културата и министерство на туризма.