Костадинов разобличи сороса Денков. Разкри удар по историята ни
Николай Денков забранил учебника на Костадинов
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Николай Денков забранил учебника на Костадинов
Проектът е сред финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант
В Италия преподават по него
Добрите примери съществуват и трябва да се споделят, каза историкът
Авторът д-р Костадин Костадинов раздаде безплатно над 100 000 бройки
Николай Дренчев подари на учениците учебника по Родинознание на д-р Костадин Костадинов
Авторът е директор на историческия музей в Добрич Преди две години избухна бурен скандал, защото един родител – директорът на Регионален исторически...
Публикуването на нов учебник по история, в който премиерът Виктор Орбан заема почетно място и който повтаря възгледите му против имигрантите, предизви...
Издателите са заявили, че новият учебник по история за пети клас ще бъде готов до началото на учебната година, съобщиха днес от МОН. Той бе най-пробле...
„Морската вода е солена, защото в нея е разтворено голямо количество готварска сол. Във водата се разтварят редица твърди вещества, течности и газове"...
Авторът Дарин започнал да прави анимации, за да помогне на малката си сестричка 13 милиона урока гледани на видео в сайт, който разяснява достъпно ка...
Чиновниците нарекоха своята безотговорност "свобода за учителя" Поставете на фокус училището като корупционна схема, казва Цеца Петрова - Госпожо Пе...
Стихотворението „Плесничка" на Янаки Петров, публикувано в учебника по литература за 5 клас, легитимира насилието над деца. Това каза в студиото на „З...
Детско стихотворение в учебник за пети клас, в което се говори за татковата плесница, предизвика вчера полемика във Фейсбук. Стихчето се нарича "Присп...
Учебниците за четвърти клас щели да се раздават, придружени с инструкции как точно да интерпретираме грешките в тях. Доколкото познавам образователнат...
PISA променя тестовете, осмокласниците ще правят компютърни експерименти Софийското метро вече е част от букварчето на първолака. Догодина за първи п...
София. Средното образование у нас да бъде задължително поиска БСП в законов проект за народната просвета, внесен от депутата Валери Жаблянов и колегит...
Добрич. До месец работна група ще внесе в образователното министерство проект за единен учебник по история от 3 до 12 клас, съобщи директорът на Регио...
София. Масови акции замислят родители срещу учебника по история за трети клас. Това обяви Костадин Костадинов, директор на музея в Добрич, на кръгла м...
Проектът бърка с поне 200 лева в джоба на родителите, твърдят издателите Един или три да бъдат учебниците, по които да учат децата ни, е въпрос, койт...