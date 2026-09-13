Всичко за Учебник

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Сайт превърна нета в учебник

Сайт превърна нета в учебник

Авторът Дарин започнал да прави анимации, за да помогне на малката си сестричка 13 милиона урока гледани на видео в сайт, който разяснява достъпно ка...

26 януари | 6:30
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БГ учебникът като динозавър

БГ учебникът като динозавър

Учебниците за четвърти клас щели да се раздават, придружени с инструкции как точно да интерпретираме грешките в тях. Доколкото познавам образователнат...

18 август | 5:25
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Метрото влиза в буквара

Метрото влиза в буквара

PISA променя тестовете, осмокласниците ще правят компютърни експерименти Софийското метро вече е част от букварчето на първолака. Догодина за първи п...

22 януари | 20:55
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