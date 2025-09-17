Костадинов разобличи сороса Денков. Разкри удар по историята ни

Николай "Сорос" Денков забрани моя учебник по история. Това разкри лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в свой пост във фейсбук

Преди 9 години, възмутен от фалшификациите в учебника по "Човекът и обществото" на сина ми, който тогава беше 3 клас, написах алтернативен учебник по "Родинознание". Използвах стари учебници по "Отечествознание" (от преди 1944 г.) и по "Родинознание" (след 1944 г.). Учебникът, по ирония на съдбата, излезе точно на рождения ден на дъщеря ми, и затова го посветих и на нея, заяви Костадинов.

Ето какво написа лидерът на "Възраждане":

9 години по-късно равносметката е следната:

Учебникът се превърна в пълноценна алтернатива на фалшивите псевдоучебници. Възраждане отпечата и разпространи до момента повече от 200 000 броя, напълно безплатно. Всеки, който поиска учебник по Родинознание, го получи.

От моя блог до момента файлът с учебника е свален повече от 700 000 пъти. Така общо, за 9 години, истинската история на България, каквато сме я учили ние и нашите родители, достигна до почти 1 милион българи и техните деца.

Заради натиска, който беше оказан от нас, предметът "Родинознание" беше върнат в училище, макар и само в 1 и 2 клас, където замести "Околен свят" (който на свой ред преди се казваше "Роден край").

Една част от най-бруталните фалшификации в учебниците на децата бяха изхвърлени от новите издания, но резултатите все още са далеч от желаните. Синът ми вече е студент 3 курс, а дъщеря ми е в 8 клас, но борбата продължава за новите ученици, тепърва влизащи в училище.

На този фон не е изненадващо, че когато министър на образованието беше Николай "Сорос" Денков, моят учебник беше забранен за разпространение в училищата с изрична заповед на Сороса, а учителите, които го ползваха, бяха заплашвани с уволнение.

Разбира се, това само допълнително увеличи неговата популярност, защото, както е добре известно, "не се гаси туй, що не гасне".

И досега, както и през последните 9 години, Възраждане продължава да подарява учебници на децата на България. Всеки, който пожелае да го получи, просто трябва да се обърне към местната структура на нашата организация в общината, в която живее. Ако го искате, пишете ни - и ще го получите!

Винаги съм вярвал, че родолюбието и патриотизма не са за продан.

Затова учебникът е безплатен, и затова се отказах от авторските си права - за да може да е достъпен за всеки.

Укоряваха ме, че не постъпвам правилно, защото ако го бях продавал, щях да съм станал доста богат - тъй като моят учебник се превърна в най-разпространявата българска книга за последните 150 години.

Но, ако искаме да променим не просто настоящето, но и народа и хода на историята дори, трябва да правим неща, които никой друг не прави. И най-важното - да даваме личен пример!

Защото така и само така ще изведем Родината си от задънената улица на историята, в която беше натикана от еничарския "елит" през последните 36 години.

