Костадинов гневен. Търси отговорност заради ада в Елените

Общинските и държавните власти да поемат отговорност за трагедията в Елените, призова лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от пресцентъра на партията.

Чрез социалната мрежа Фейсбук Костадинов изрази позицията си по отношение на наводненията от вчера. Той припомни за друго, по думите му, също толкова голямо наводнение, което преди години взе жертви във Варна, и настоя да се поеме отговорност от общинските и държавните власти.

"Вчера, в района на Елените, при наводнение загинаха трима души. Причината за тази поредна трагедия се вижда на тази снимка. Защо поредна ли? Защото преди 11 години във Варна при наводнението в кв. "Аспарухово" по същата причина загинаха 13 души“, пише Костадинов. Публикацията му е придружена с две сателитни снимки, на които са отбелязани годините 2003 г. и 2024 г., и на които се вижда как е застроен районът.

А причината е, че се строи в отточни дерета и суходолини. Суходолията нямат вода през 99% от времето в годината, но случи ли се някой голям дъжд, те се превръщат в бурни и пълноводни реки. Това стана в "Аспарухово" през 2014 г., това стана и вчера в Елените. Ето защо за жертвите има виновни. И в двата случая това са общинските и държавните власти - във Варна те търпяха незаконните строежи в циганската махала, които бяха навлезли в дерето, а в Елените направо са дали разрешение за строеж на немислимо място, заяви лидерът на "Възраждане".

Според него въпросът сега е - кой точно в общинската и държавната администрация ще поеме отговорност за трагедията. Защото, тя не е плод на друго, а на извършено административно престъпление от държавни или общински служители, пише още Костадинов в социалната мрежа.

Оперативната обстановка на територията на област Бургас постепенно се нормализира, съобщиха от пресцентъра на МВР. От министерството допълниха, че всичките им сили и средства в района оказват съдействие на местната власт за преодоляване на последствията в наводнените населени места, допълва БТА.

