Фурор в Турция! Ново начало за Салах
Нападателят ще подпише договор с Трабзонспор за две години плюс една допълнително
Следете всички новини, анализи и коментари за Трабзонспор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нападателят ще подпише договор с Трабзонспор за две години плюс една допълнително
Не съм решил къде ще продължа, заяви Неделев
Причината е нарушаване на финансовия феърплей от Трабзонспор
Няма да го спрем ако иска да премине в Трабзонспор, обяви Асен Караславов
Трабзонспор аут за една година от евротурнирите
Искам да се концентрирам към мачовете до края на сезона, обяви голаджията
Турският Трабзонспор е постигнал договорка за звездата
Джоди Лукоки ще рита в Трабзонспор
Мачът между "Трабзонспор" и "Фенербахче" от 30-ия кръг на турското първенство беше прекратен в самия край заради безредици на феновете. В даденото от...
Трабзон. "Трабзонспор" се е отказал от опитите си да вземе Димитър Бербатов, но за сметка на това се насочва към Валери Божинов, пише турският "Фотома...
Анкара. Българският нападател Димитър Бербатов е много близо до трансфер в Трабзонспор, твърди турският сайт habera.com. Представители на елитния тур...
Има и по-добри от Бербатов, отсякоха комшиите
Трабзон. "Димитър Бербатов попада в нашите планове", това заяви президентът на Трабзонспор Ибрахим Хаджиосманоглу, цитиран от medyatrabzon.com. "Ние...
Ще направи супертим с Малуда и Босингва, радват се в "Трабзон"
Трабзон. Нападателят на Фулъм Димитър Бербатов е трансферна цел на ръководството на Трабзонспор, пише тази сутрин турският Fanatik. Според изданието,...