90 минути за честта и бъдещето! България влиза в тежка битка тази вечер

Има вечери, в които един футболен мач тежи повече от обикновените три точки. Тази вечер е точно такава за България. Националният отбор излиза срещу Люксембург от 21.45 часа на „Стад дьо Люксембург“ след пет поредни срещи без победа, болезнено 0:3 от Исландия и два мача в Лигата на нациите без отбелязан гол. Лъвовете имат нужда не само от резултат - имат нужда от знак, че могат да обърнат посоката.

Повече няма накъде да се отстъпва

България преминава през пореден труден преход. След раздялата с Александър Димитров временният селекционер Атанас Рибарски започна с тежкото поражение в Рейкявик, а натрупаните разочарования вече тежат не само върху отбора, но и върху цялата футболна публика у нас.

Въпросът „Какво се случи с българския футбол?“ отдавна се задава не само в България. Той все по-често идва и отвън. Именно затова двубоят тази вечер е възможност футболистите да дадат отговор не с думи, а на терена.

Преди началото Люксембург има 3 точки, а България - само една. Разликата изглежда малка, но при още един лош резултат дистанцията до първите две места може да стане сериозна, особено ако развоят в другия мач между Естония и Исландия бъде неблагоприятен за лъвовете.

Залогът стига чак до Евро 2028 и Мондиал 2030

Точно тук мачът придобива значение далеч отвъд тази вечер. Класирането в Лигата на нациите вече е тясно свързано с пътя към следващите големи първенства.

Оставане в долната част на бъдещата Лига С може практически да лиши България дори от минималната надежда за бараж за Европейското първенство през 2028 г. и да усложни сериозно позицията на отбора пред квалификациите за Световното първенство през 2030 г.

Затова победата в Люксембург не е просто въпрос на престиж. Тя може да се окаже един от онези резултати, които след време изглеждат много по-важни, отколкото са изглеждали в момента.

България е без трима важни играчи

Задачата няма да бъде лесна и заради кадровите проблеми. Марин Петков беше освободен от лагера, след като стана баща, а Лукас Петков и Димитър Велковски са наказани заради натрупани жълти картони.

Още преди срещата с Естония Теодор Иванов от ЦСКА напусна отбора заради разтежение.

Капитанът Кристиан Димитров и Георги Русев също имаха проблеми след двубоя в Рейкявик. Димитров е с възпаление на мускул, а Русев се възстановяваше от разтежение. Двамата вече тренираха пълноценно, но Рибарски предупреди и за натрупаната умора при част от футболистите заради сгъстения календар.

Рибарски вярва в отбора

Временният селекционер не крие убеждението си, че като индивидуални качества българските футболисти могат да бъдат по-добри от съперниците в групата. Проблемът е, че това вече трябва да бъде доказано там, където единствено има значение - на терена.

Тази вечер няма да стигнат обещания за друго лице на отбора. Няма да стигнат и обяснения за умора, преход или липса на време. България се нуждае от характер, агресия и желание да спечели мача.

За Рибарски срещата може да се окаже и последната начело на националния тим. Очаква се при успешен край на преговорите постът да бъде поет от бразилеца Силвиньо. Това прави двубоя още по-особен - един треньор вероятно затваря кратка страница, докато отборът отчаяно се нуждае от начало на нова.

Люксембург вече показа, че може да нарани България

Самочувствие преди този мач не може да идва от името на противника. Само преди дни Люксембург записа историческа първа победа над България - 2:1 в Пловдив.

След нея обаче съперникът загуби последователно с 0:3 от Исландия и с 0:1 от Естония. Отборът също влиза в срещата разколебан и с кадрови проблеми.

Селекционерът Джеф Щрасер няма да може да разчита на шестима футболисти, сред които е и най-голямата звезда на тима Леандро Барейро от „Бенфика“.

България вече знае и как се печели на този стадион. Преди близо две години лъвовете победиха Люксембург тук с 1:0 след гол на Андриан Краев. От онзи състав днес са останали само трима футболисти, но споменът показва поне едно - този съперник може да бъде победен на негов терен.

Време е за отговор

Българският футбол преживя достатъчно вечери, след които останаха само разочарование и въпроси. Тази вечер националите получават още една възможност сами да променят разговора около отбора.

Не се иска чудо. Не се иска победа срещу световен шампион. Срещу България стои Люксембург - отбор, който в последните години израсна много, но срещу който лъвовете трябва да излизат с мисълта за победа.

90 минути няма да решат всички проблеми на българския футбол. Но могат да върнат частица от изгубеното самочувствие, да запазят надеждата в групата и най-вече да покажат, че националната фланелка все още тежи достатъчно, за да накара един отбор да се бори докрай.

Тази вечер топката отново е в краката на България.