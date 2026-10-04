Протеже на Гиздол избухна срещу новия треньор на ЦСКА

Кристиан Клеменс бе един от играчите, които открито обявиха, че се надяват Маркус Гиздол да не може да си намери отново нов отбор. Той избухна срещу него, след като Гиздол бе уволнен от Кайзери. Футболистът, който се смяташе за негово протеже, го нареди на последно място при хората, с които е работил. Това стана в интервю за „Кикер“.

„Слагам го на шесто място от пет възможни имена. В един момент никой не се разбираше с него“, обяви Клеменс, който работи заедно с Гиздол в Кьолн. Дори има статут на любимец на треньора.

„Получих тежка контузия, а след нея не попаднах нито веднъж в стартовите 11. После не влизах и сред резервите, а изведнъж се озовах при играчите до 21 години. Без никакво обяснение“, заяви Клеменс.

Явно клетвата му е държала дълго време, след като Гиздол близо година стоя без отбор, преди да приеме офертата на ЦСКА, пише „Мач Телеграф“.