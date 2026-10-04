Изненада в Португалия! Задава ли се обрат с Роналдо

41-годишният Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия през 2027 г., твърди журналистът Мигел Перейра.

Нападателят на Ал-Насър е готов да се завърне, за да отбележи своя гол № 1000 в кариерата точно за националния отбор.

„Става въпрос за 21-те гола, които трябва да отбележи, за да достигне 1000. Той наистина искаше да отбележи последния за Португалия - точно както Пеле направи шоу, когато вкара 1000-ия си гол. И мисля, че се надяваше да вкара този гол в края на сезона в мач за Португалия.

Той очакваше лесно да вкарва по 15-20 гола на сезон за Ал-Насър, но наистина искаше да отпразнува себе си, егото си и историята си с националния отбор. И все още мисля, че това ще се случи.

В момента мисля, че се изграждат мостове между лагера на Кристиано и този на селекционера Жорже Жезуш. Португалската федерация е много заинтересована от присъствието на Кристиано заради цялата публичност, която той носи. И наистина мисля, че по-късно следващата година Кристиано ще се завърне за последен танц с португалския национален отбор“, цитира TalkSport думите на Перейра.

Роналдо се оттегли от лагера на националния отбор преди победата с 4:2 срещу Дания в третия кръг на Лигата на нациите, след като научи, че няма да бъде в състава. Преди това той прекара целия мач срещу Норвегия (2:1) на пейката.