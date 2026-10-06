Огромен гаф на новия премиер на Великобритания!

Ето докъде водят мръсните пари и мръсните игри в съвременния футбол!

Новият премиер на Великобритания Анди Бърнам е в първия си кризисен момент, предизвикан от изказване, свързано с футбол. Човекът влезе през юли на "Даунинг Стрийт 10" след 9 години като кмет на град Манчестър и с огромен позитивен рейтинг на "свеж полъх" в британската политика.

Но в петък, когато бе запитан от репортер на BBC за позиция по мегаскандала с финансовите нарушения на Манчестър Сити, които възлизат на около 900 милиона евро за 9 години, харесваният масово от аудиторията Бърнам направи вероятно първата си сериозна "грешна стъпка".

"Бих бил сериозно притеснен, ако загубим собствениците на Сити - отвърна премиерът. - Те са огромен партньор за нас, а и имат голяма роля за модернизирането на град Манчестър, и превръщането му в глобалната сила, която той е в момента.

Трябва да сме благодарни на "Сити Футбол Груп" (въпросните собственици от Абу Даби), а и на по-широкия набор от инвеститори, за това, което инвестираха не само във футболния клуб, а и в региона."

Изказването предизвика буря от негодувание. Ден по-рано Висшата лига на Англия обяви, че независим юридически панел е намерил Сити за виновен по 114 от 115 обвинения за сериозни нарушения на финансовите правила. След разследване, продължило 3 години.

Още 24 часа минаха и в събота дойде новина, минала като водеща в английските медии. Абу Даби предупреди, че евентуално тежко наказание на Сити ще се отрази на тези отношения. Пълен шок и още по-голям гняв в Англия.

Самият факт, че политиката влезе в този футболно-икономически скандал, показва цялата гнила основа на идеята клуб да е собственост на държава. Разбира се, официално това не е така, но президент на Манчестър Сити е Калдун ал Мубарак (на снимката горе - с Бърнам, по време на мач на Сити), който е дясна ръка на шейх Мансур, който пък е оперативният силен човек в ОАЕ. Ясно е, че държавата е зад клуба и именно затова ресурсът, с който Сити борави от 18 години (новите собственици влязоха през 2008 г.) е практически неограничен.

И още нещо, което в Англия заплашва да взриви публичното пространство:

Наистина ли Великобритания ще се подаде на политически натиск и инвестициите на ОАЕ ще са достатъчно тежък аргумент за "изнудване", за да бъде пожален клуб, който системно не е играл по правилата?

Може ли в днешния футбол да има някаква справедливост, феърплей или ерозията е вече навсякъде?