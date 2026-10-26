Като бебе майка му се молела да оцелее. 21 години по-късно той ѝ спаси живота
Оушън Пийс Силва пропътува хиляди километри, за да дари бъбрек на майка си
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Оушън Пийс Силва пропътува хиляди километри, за да дари бъбрек на майка си
Ккак да се държим като гости, а не като собственици на райските острови
Хонолулу. Десетки еднополови двойки се венчаха в полунощ, когато официално влезе в сила узаконяването на брака между хора от един и същи пол в щата Ха...