6 неща, които всеки турист трябва да знае за Хавай! Какво е "Алоха"

Хавай привлича милиони туристи с плажовете си, впечатляващите пейзажи и усещането за безгрижие. Но зад туристическата картина съществува култура с дълбоки традиции, правила и разбиране за връзката между хората и природата.

За коренните жители на Хавай това отношение се свързва с „aloha“ – не просто поздрав или сбогуване, а начин да показваш грижа и уважение към хората и местата около себе си. Също толкова важно е понятието „aloha ʻāina“ – любовта и отговорността към земята, която поддържа живота.

Ето шест неща, които местните жители искат посетителите да знаят, преди да пристигнат, обощава BBC.

1. Не се приближавайте до местните животни

На хавайските плажове често могат да се видят зелени морски костенурки – honu, както и хавайски тюлени монаси, които си почиват директно върху пясъка.

За туристите подобна среща може да изглежда като уникален шанс за снимка. Но най-доброто, което могат да направят, е да запазят дистанция.

Костенурките и тюлените трябва да бъдат оставени необезпокоявани. Снимка от разстояние е напълно достатъчна – подобно на това да видите спящ човек на пейка в парка: можете да го забележите, но няма причина да го доближавате и докосвате.

И двата вида са защитени от федералното и щатското законодателство. Затова уважаването на дистанцията не е просто въпрос на добри обноски.

2. Луау не е просто туристическо шоу

Комерсиалните луау (lūʻau) в Уайкики са популярен начин туристите да се запознаят с хавайските традиции.

За местните жители обаче луау често означава нещо съвсем различно.

Това са семейни празненства, на които разширеното семейство се събира, за да се храни, танцува и слуша музика. Поводът може да бъде рожден ден, дипломиране, сватба или друг важен момент.

Самото име идва от ястие с млади листа на таро, което традиционно се е сервирало по време на подобни събирания.

Подготовката понякога продължава дни. Почетният човек обикновено е отрупан с леи и подаръци.

Ако местен жител ви покани на луау, това е нещо специално. Не сте публика, дошла да гледа спектакъл – вие сте поканени да бъдете част от празника.

3. „Алоха“ не означава, че няма граници

„Aloha“ е една от най-разпознаваемите хавайски думи, но значението ѝ далеч надхвърля „здравей“ и „довиждане“.

Тя е свързана с отношението към другите и към местата – с грижа, уважение и признание.

Но това гостоприемство има граници.

Туристите понякога приемат, че плажовете и природните пространства са свободни за всичко – да влизат навсякъде, да берат кокосови орехи, плодове или цветя или да снимат без ограничения.

Някои от най-фотографираните места на Хаваите, сред които Мауна Кеа и вулканът Килауеа, са и wahi pana – свещени места.

Затова местните съветват посетителите да се информират предварително, да използват обозначените маршрути, да не влизат в забранени зони и никога да не вземат или преместват природни и културни обекти.

4. „Откъде си?“ не е празен разговор

На Хаваите въпросът „Откъде си?“ често е сред първите, които ще чуете.

За някои посетители той може да звучи прекалено личен, но местните не го възприемат по този начин. Това е начин да разберат повече за човека срещу себе си – откъде идва, кое е семейството му и дали имат общи познати.

Въпросът се задава не само на туристи, а и на хора, които живеят на островите от години.

Отговорът с повече от името на града, от който идвате, може да отвори истински разговор. А един разговор понякога води до покана за луау или до ново познанство.

Това усещане за близост се отразява и в начина, по който хавайците се обръщат един към друг. Думите „auntie“ и „uncle“ се използват дори между хора, които не са роднини. Те са израз на близост и уважение, особено към по-възрастен човек.

5. Шаката не е просто поза за снимка

Хавайската shaka – свит юмрук с изпънати палец и кутре – е цял език без думи.

С нея местните се поздравяват от разстояние, показват уважение или изразяват „алоха“.

Смята се, че произходът на жеста е свързан с Хамана Калили от Лаие, Оаху, който губи три пръста при инцидент в захарна фабрика. Според преданието неговият характерен жест постепенно се превръща в символ на добрата воля на островите.

Шаката се използва и на пътя. Когато шофьор пропусне друг автомобил да се включи в движението, благодарността често идва именно под формата на махване или shaka.

Клаксонът обаче не е част от местната култура на пътя и обикновено се използва само при реална опасност, а не заради нетърпение.

6. „Хавайска“ и „местна“ храна не са едно и също

За много туристи „хавайска храна“ означава всичко, което са опитали по време на почивката си.

Но местните правят важна разлика.

„Хавайска храна“ се отнася конкретно до традиционната кухня на коренното население на островите.

„Местна храна“ (local food) е много по-широко понятие. То включва ястия и кулинарни традиции, донесени и развити от различните общности, които днес живеят на Хаваите.

Разликата е важна, защото кухнята на островите е резултат от срещата на множество култури, докато традиционната хавайска кухня има специфичен местен произход.