Порои връхлитат Източна България: Дъжд, вятър и вълни до 2 метра

Минималните температури ще бъдат между 14 градуса в София и 18 градуса по Черноморието. Денят ще започне с дъждовно време, като най-интензивни ще са валежите в източните райони, където количествата могат да достигнат 25 литра на квадратен метър.

Следобед валежите постепенно ще спират от запад, но в източните части на страната дъждът ще продължи и през нощта.

Максималните температури ще са между 22 и 28 градуса. По морето ще достигат около 22 градуса, а в София ще бъдат между 21 и 23 градуса, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

Порои по Черноморието

По Черноморието облачността ще остане значителна. Очакват се интензивни валежи, особено на юг от Варна, където количествата също могат да достигнат 25 литра на квадратен метър.

Вятърът ще бъде слаб, със скорост до 25 км/ч, но постепенно ще се усилва.

Морската вода ще бъде между 24-25 градуса по северното крайбрежие и 26 градуса по южното. Вълнението ще достига до 2 метра.

Какво време ни очаква в планините

Над планините ще бъде облачно и дъждовно. По високите части вятърът ще духа от север със скорост до 40 км/ч.

Максималните температури над 2500 метра ще бъдат около 10-13 градуса, а на 1500 метра – между 17 и 18 градуса.

Затопляне към края на седмицата

Във вторник облачността ще остане значителна, с превалявания следобед в северните и източните райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 28 градуса.

В сряда над Източна България ще бъде облачно и със слаби валежи, докато на запад ще има и слънчеви часове.

В четвъртък сутрин в ниските места се очаква краткотрайно намалена видимост. През деня обаче ще бъде слънчево, а температурите ще се повишат до 24-29 градуса.