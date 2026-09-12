Звезда от "Черният рицар" ни готви изненада
Британски актьор публикува своя дебютен роман
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Британски актьор публикува своя дебютен роман
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Ако „Батман“ не се получи, това ме чака, заяви актьорът
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Режисурата на новата филмова трилогия за човека-прилеп ще бъде поверена на Мат Рийвс
В новата лента за култовия супергерой ще видим по-млад актьор
Първият автомобил на Батман, от оригиналния телевизионен сериал за човека прилеп от 1960 г., излиза на тазгодишния търг на аукционна къща Barrett-Jack...
Почина актрисата и балерина Ивон Крейг, която изигра първото момиче на Батман. Крейг е починала на 79-годишна възраст в дома си в Калифорния от рак н...
Американският актьор Бен Афлек възнамерява да създаде нови три филма за Батман. Слухове за нов епизод на историята с името "The Batman" се въртят в ки...
Батман стана на 75 години, само година след като "баткото" Супермен отбеляза същата годишнина от дебюта си. Специалните мероприятия, празнуващи създа...
От Warner Bros. направиха коледен подарък на феновете, като издадоха нови тайни около предстоящото продължение на Man of Steel (Човек от стомана) с уч...
Благоевград. Сериозни катерачески умения демонстрира неизвестен засега апаш. В събота в РУП-Разлог е получено съобщение, че за времето от 11:00 часа н...