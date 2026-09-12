Швейцарски модел за опасния боклук в Разград
Отделени са шест декара за новото сметище Общински център за разделно събиране и съхранение на опасните битови отпадъци ще бъде изграден в Разград. Т...
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Отделени са шест декара за новото сметище Общински център за разделно събиране и съхранение на опасните битови отпадъци ще бъде изграден в Разград. Т...
Берковица. Общината в Берковица организира празник на доброто, съобщиха от администрацията. Тя събра децата от града в заведението „Адашите", за да на...
Известните не обичат да говорят за добрите си дела, но благодарните хора ги благославят от сърце