Екшън на борда: Вързаха буйстващ пътник с тиксо
Самолетът кацнал аварийно
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Самолетът кацнал аварийно
Съобщава се, че той е бил на път от Колорадо Спрингс за Далас-Форт Уърт
Каква е причината?
Американската авиокомпания American Airlines днес отменени полет от Детройт за Филаделфия заради пиян помощник-пилот. Той бил арестуван, веднага след...
231 души са били евакуирани от самолет на American Airlines, пристигнал от Париж в Маями. Причината е подозрителен пакет, ткрит на борда. Самолетът...