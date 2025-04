Ужас на борда! Пламна американски самолет

Минути след като кацна на международното летище в Денвър, Колорадо, самолет на American Airlines се запали, показват снимки в социалните мрежи.

Според изявленията на авиокомпанията и Федералната авиационна администрация на САЩ полетът е бил отклонен към Денвър, след като е имал проблеми с двигателя.

"172-ма клиенти и шестима членове на екипажа са депланирани и са преместени на терминала", казаха от American Airlines, публикувано от денвърската телевизия KDVR.

Съобщава се, че самолетът е бил на път от Колорадо Спрингс за Далас-Форт Уърт, когато е бил пренасочен към Денвър.

🚨 BREAKING: American Airlines Plane Erupts in Flames at Denver Airport—Passengers Evacuate in Chaos



This isn’t normal.



🔥 An American Airlines plane just caught fire at Denver International Airport.



🔥 Passengers were forced to evacuate onto the wing as flames and thick smoke… pic.twitter.com/VWkUm1B1rn