Екшън на борда: Вързаха буйстващ пътник с тиксо
Самолетът кацнал аварийно
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Самолетът кацнал аварийно
Жената е изхвърчала от разбитата предна част на машината
Научните изследвания потвърждават определени промени във вкусовите възприятия по време на полет
Един изненадващ съвет от стюардесите
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Снимки на пищната гръд на Зухал Сенгул в италианско списание я свалили на земята Стюардеса в авиокомпания "Търкиш еърлайнс" била уволнена, след като...
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Асът на "Фулъм" Люис Холтби изневерил със стюардеса на гаджето си - моделката Ан Шарлът. Германският халф се запознал с изгората си в самолет. После т...