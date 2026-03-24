Откриха жива стюардеса вързана за седалка в Ню Йорк

Една от стюардесите в самолета на "Еър Канада експрес", който се удари в противопожарен автомобил при кацане на писта на нюйоркското летище "Ла Гуардия", е открита жива.

Жената е изхвърчала от разбитата предна част на машината заедно със седалката, на която е седяла и е била със закопчан предпазен колан, съобщиха Си Би Ес и Би Би Си.

Тя е с множество травми и в тежко състояние, но от лечебното заведение, в което е транспортирана, съобщиха, че няма опасност за живота й.

Според последните данни, цитирани в американските медии, самолетът се е движил с около 160 км/ч по време на сблъсъка.

При инцидента загинаха двамата пилоти на самолета, изпълняващ полет от Монреал до Ню Йорк. Двамата пожарникари в наземната машина пък са транспортирани с множество фрактури, но без опасност за живота в болница. На борда на самолета на "Еър Канада" е имало 72-ма пътници и четиричленен екипаж. 41 души са превозени до лечебни заведения. От тях 9 остават за лечение.

Запис от диспечерската кула разкри действията на авиодиспечерите секунди преди фаталния сблъсък. От него се чува как диспечерът в РВД-то на "Ла Гуардия" повтаря: "Спри, камион 1, спри! Спри! Спри! Спри!", тъй като камионът на пожарната се намира на пистата точно пред кацащия самолет.

