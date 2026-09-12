Дунав пресъхна, кораб заседна. Стотици в капан
Гранични полицаи от Русе помагат н ахората
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Гранични полицаи от Русе помагат н ахората
На борда на кораба пътуват около 2000 души, повечето от които са американски туристи
Пътници и екипаж се разболяха от норовирус – компанията започна спешна дезинфекция
След смъртта на трима души властите подготвят извеждането на пътниците от “Хондиус”
YouTube инфлуенсърът Рухи Ченет разказа какво е правил
Предава се от човек на човек
146 души за блокирани на борда
Атмосферата е като в бутиков петзвезден хотел
Не е ясно какво е довело падането му
Инцидентът е станал тази нощ, 11 души са откарани в болница
6 гигантски водни пързалки, 7 плувни басейна и 20 палуби му спечелиха прозвището "човешката лазаня"
Плавателният съд дори е излязъл за първи път в открити води
Тя ще бъде пусната официално на 5 септември
На борда на кораба са били 1680 гости и 1148 членове на екипажа
Плавателният съд е поставен под карантина, след като няколко дни му бе отказано да акостира
Те са възрастна двойка японски граждани
Заразените ще бъдат поставени отново под карантина
Японските здравни власти досега са изследвали общо 1723 души на борда от общо 3700
Повече от половината пътници са на възраст над 70 години и с хронични заболявания
Японското здравно министерство засега отказва коментар