Тръгва единствен по рода си круизен кораб. Ще минава и през България

Riviera Travel обяви, че един от речните й круизни кораби MS George Eliot ще стане първият в света, който ще обслужва само соло пътешественици.

Причината за това е, че в последните години се наблюдава ръст с цели 66% на самостоятелните резервации през туроператори и те достигат вече близо 15%. Затова и решават да им предложат ексклузивна услуга.

Това ще се случи от 2027 г., а вече са известни и първите маршрути, по които ще пътува корабът. Те са четири вида, всеки с продължителност осем дни. Ще се изпълняват в месеците от юни до ноември. "Син Дунав за самостоятелни пътници" например преминава през Виена, Будапеща и Залцбург.

Ще се предлага и плаване по реките Рейн и Мозел, както и по-дълъг круиз по Рейн, Страсбург и Хайделберг. Има и възможност за по-дълго, 15-дневно пътуване по река Дунав от Будапеща до Черно море, което значи, че трябва да преминава и през България.

Разбира се, това по-специално изживяване има своята цена, която не е никак ниска. За самостоятелна каюта ще трябва да заплатим от 2880 до 6500 евро за най-дългото пътуване. По принцип корабът е проектиран за 140 пътници, но понеже ще вози единствено соло пътешественици капацитет ще бъде намален значително.

110-метровият плавателен съд разполага със 70 каюти и апартаменти, включително каюти с френски балкон, и луксозни апартаменти. Налични са различни удобства от рода на хранене на пълен пансион с безплатен пакет напитки, басейн, голф игрище, СПА център и зона за масажи.

Атмосферата е като в бутиков петзвезден хотел, а интериорът е изпълнен в масивна дървесина, полирани метали и италиански текстил. Обръща се огромно внимание върху качеството на обслужването като на всеки двама пътника се пада по един човек персонал, обяснява Daily Mail.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com