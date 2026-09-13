Тръгва единствен по рода си круизен кораб. Ще минава и през България
Атмосферата е като в бутиков петзвезден хотел
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Атмосферата е като в бутиков петзвезден хотел
На 1 март 2024 година Илиян Тодоров беше върнат в България от Узбекистан
Цялата история е политическа, както много други неща в България, твърди Михаил Въжаров
Илиян Тодоров беше върнат в България след 12 години издирване
Жестокото двойно убийство беше извършено в ранните часове на 18 април 2009 година
12 години вече Илиян Тодоров се издирва от българското правосъдие
И как е успявал да се измъква толкова време
Илиян Тодоров е задържан на 1 март на летището в столицата на Узбекистан Ташкент
Къде се е случило това
За пореден път майката на единия от убитите пред дискотека "Соло" в центъра на София пожела съдийката Румяна Ченалова да влезе в затвора. Радмила Въжа...
Варненският бизнесмен и кандидат за кмет на последния местен вот Чавдар Трифонов ще играе соло в новоизбрания Градски парламент. Той излезе от групата...
Съдия Румяна Ченалова не е взела мерки за задържането на убиеца от дискотека „Соло" Илиян Тодоров в страната, защото е била в зависимост. Това обявиха...
"Нищо не искам, искам само да я видя на банката в съда с белезници". С тези думи семейството на младия хокеист Кирил Въжаров, убит в дискотека „Соло",...
Повелителят на китарата Кийт Ричардс завърши първия си солов албум от 22 години насам, но ще го пусне на пазара чак след като приключат ангажиментите...
София. Извършителят на двойното убийство при дискотека „Соло" Илиян Тодоров, който получи доживотна присъда, но се укри от правосъдието, отново влезе...
Последно го видях миналата есен в Пловдив, не се крие в чужбина, признава майка му
София. Осъденият за двойното убийство пред дискотека "Соло" Илиян Тодоров вече е пуснат в системата за издирване на Интерпол. От държавното обвинение...
Пловдив. Осъденият за убийството пред дискотека "Соло" Илиян Тодоров е обявен за общодържавно издирване от окръжна прокуратура-Пловдив. До тази мярка...
София. Застрахователи плащали „откупи" за откраднати коли, който е около 10% от цената на автомобила, а годишно общият им размер можело да достигне 5...
След братя Галеви и убиецът от "Соло" замина на екскурзия