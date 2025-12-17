Джоли разкри непоказана част от себе си

Анджелина Джоли направи смела стъпка. Тя разкри за първи път белезите си от двойната мастектомия, на която се подложи преди години. Повече от десетилетие след операцията си, актрисата позира за сп. Time France.

"Споделям тези белези с още много жени, които обичам", каза 50-годишната носителка на "Оскар" в интервю за изданието. "Винаги се трогвам, когато видя други дами да споделят своите."

Джоли е корица на списанието.

Носителката и на наградата "Тони" се подложи на превантивната процедура през 2013 г., след като майка й загуби битката си с рак на гърдата и яйчниците.

"Искам да знаете, че решението да се подложа на мастектомия не беше лесно", заяви по-късно на свой ред Анджелина. "Но съм доволна, че го направих."

Две години по-късно Джоли разкри, че са й били отстранени яйчниците и фалопиевите тръби.

В скорошното си интервю носителката на "Златен глобус" посочи, че е избрала отново да говори за това, за "да даде гласност". "Взимането на решения трябва да бъдат лични и жените да имат информация и подкрепа, от които се нуждаят, за да направят този избор", каза Джоли. Наскоро тя призна, че не съжалява за двойната мастектомия, на която се е подложила. Пред сп. Hello! Джоли каза: "Избрах да се подложа на тази операция, защото от същото заболяване загубих майка си и баба си. Беше мой избор."

