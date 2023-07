Лукс и купони: Колко струва билетът за най-големия круизен кораб /СНИМКИ/

* Цената на Icon of the Seas е 2 милиарда долара

* Новото чудо на света: "Титаник"-2 е готов да отплава

* 6 гигантски водни пързалки, 7 плувни басейна и 20 палуби му спечелиха прозвището "човешката лазаня"

Строителството на най-големия круизен кораб в света вече е приключило в корабостроителница във Финландия. Плавателният съд дори е излязъл за първи път в открити води за морски изпитания преди да бъде доставен на новия си собственик - Royal Caribbean International, през октомври тази година, пише CNN Travel.

По време на пресконференция по-рано тази година президентът и главен изпълнителен директор на Royal Caribbean International Майкъл Бейли заяви пред медиите, че корабът е напът да се присъедини към флота на Royal Caribbean на 26 октомври.

От най-големия аквапарк на вода в света до безкраен басейн над океана - круизният кораб Icon of the Seas на Royal Caribbean ще издигне круизите на съвсем ново ниво, пише globetrender.

"Иконата на моретата", новата гордост на компанията, известна със своите мащабни проекти, е дълъг 365 метра и тежи приблизително 250 800 тона. Когато отплава в карибските води през януари 2024 г., на борда му ще има около 5610 пътници и 2350 души екипаж. Този круизен кораб от следващо поколение е хедонистичен гигант, който ще ще разполага с шест гигантски водни пързалки, седем плувни басейна и 20 палуби, които вече са му спечелили злополучното прозвище "човешката лазаня".

Цената на круизния кораб е 2 милиарда щатски долара.Плавателният съд е създаден в Meyer Turku, една от водещите корабостроителници в Европа.

Досегашният носител на титлата най-голям круизен кораб в света е друг кораб от флота на Royal Caribbean - Wonder of the Seas. Той направи първото си плаване миналата година. Дължината му е 362 метра, има 18 палуби и екипаж от 2300 души. Общият му капацитет е 6990 пътници, които се наслаждават на бар с изглед на една от палубите, няколко басейна, амфитеатър, детски аквапарк и други. Всъщност, корабът е толкова голям, че е разделен на осем "квартала" - в квартал Бродуей например е амфитеатърът, а в квартал Зоната на младите са детските забавления. За възрастните пък са осигурени зала с аркадни игри, тематични барове и ресторанти за мексиканска храна и напитки, магазини, стена за скално катерене. На кораба има много напълно естествена зеленина и 20 хил. растения и дървета.

Макар че Wonder of the Seas има толкова много екстри, собственикът Royal Caribbean International представя Icon of the Seas като еволюционен връх на круизната линия, използващ най-новите технологии и надграждащ 50-годишния опит в историята на компанията. "Позиционираме го като най-добрата семейна ваканция и когато разберете и оцените цялата енергия и време, които са отишли за създаването на този кораб, това е зашеметяващо“, каза Бейли.Според изявление на Royal Caribbean, Icon е завършил първите си морски изпитания на 22 юни.„По време на първата серия морски изпитания Icon of Seas измина стотици мили, бяха тествани основните двигатели, корпусът, спирачните системи, управлението, нивото на шума и вибрациите. Всичко беше извършено навреме, както е описано в графика, въпреки че тръгването му се забави“, допълни Бейли.

„Перфектната домашна база“

Корабът предлага повече от 40 възможности за хранене, пиене и забавление, като много от тях са включени в цената на круиза. Замислен с 20 палуби, като идеята е да се посрещнат всички видове туристи - от зони, посветени на млади семейства, до места само за възрастни, като например баровете.Има 28 различни вида помещения за настаняване, с повече категории за семейства, повече разпределения с изглед към океана и повече пространство за туристи в групи. От круизната компания заявяват, ч това е най-дългият срок, който някога е посвещавала на проектирането на перфектната домашна база“.

Разполага и с най-големия в света аквапарк в морето. Наречен Category 6, той ще е оборпудван с шест рекордно големи водни пързалки. Гостите, които искат по-спокойно изживяване, ще могат да се отпуснат в седемте басейна и деветте хидромасажни вани на кораба. Сред другите забележителности са потънал пиратски кораб на горната палуба, най-голямата ледена пързалка на Royal Caribbean в недрата на кораба, 40 ресторанта, барове и клубове, както и кварталът Suite на четири нива, където са разположени VIP каютите.Icon of the Seas е и първият кораб на Royal Caribbean International, задвижван с втечнен природен газ (LNG) и технология за горивни клетки, като част от прехода на компанията към бъдеще с чиста енергия.

2 600 работници на ден

Около 2 600 работници са се трудили на Icon of the Seas всеки ден. За морските изпитания стотици специалисти са били на борда, за да оценят работата в продължение на четири дни. От Royal Caribbean съобщават, че втората серия морски изпитания е планирана за по-късно през годината.

Рекордни продажби

Мълвата за кораба вече е достигнала до всяко кътче на планетата, а предварителните продажби са рекордни. Майкъл Бейли е описал Icon of the Seas като „буквално най-добре представящото се пускане на нов продукт, което някога сме имали“.Icon of the Seas ще извършва седемдневни плавания в Източните и Западните Кариби през цялата година. Всяко плаване ще включва посещение на Perfect Day at CocoCay, награждаваната частна островна дестинация на Royal Caribbean, както и новото ѝ разширение - Hideaway Beach. Седемдневните му маршрути ще тръгват от Маями на цена от 963 щатски долара на човек.