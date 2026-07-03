Кошмар на луксозен круиз! Над 120 души повалени от силно заразен вирус на борда

Повече от 120 пътници и членове на екипажа на круизния кораб на компанията Princess Cruises, който акостира в Сан Франциско, САЩ в четвъртък, са се заразили със стомашен вирус по време на плаването, съобщиха федералните здравни власти на САЩ, цитирани от ABC News.

Корабът Ruby Princess е изпълнявал 20-дневен двупосочен круиз от Сан Франциско до Канада и Аляска, когато 102 пътници и 23 членове на екипажа са били поразени от норовирус, съобщиха от американския Център за контрол и превенция на заболяванията.

Норовирусът е силно заразен и често се разпространява чрез храна или чрез замърсени повърхности, особено при струпване на много хора. За повечето хора заболяването протича краткотрайно, но може да бъде опасно за хора със съпътстващи заболявания, малки деца и хора на възраст 65 и повече години.

Според Центъра симптомите включват внезапно повръщане, диария и болки в стомаха, които могат да продължат до три дни.

Огнището на заразата на борда на Ruby Princess, който е отплавал на 12 юни, е било докладвано на Центъра в събота. Здравните власти уточняват, че не всички заразени са били болни по едно и също време, нито когато корабът е пристигнал или е напуснал пристанище.

По данни на Центъра на борда на Ruby Princess са пътували общо 3032 пътници и 1144 членове на екипажа.

От Princess Cruises съобщиха в официално изявление, че екипажът е реагирал незабавно и е въвел засилени санитарно-хигиенни мерки на територията на целия кораб.

Компанията допълни, че преди следващото отплаване, насрочено за по-късно в четвъртък, корабът ще бъде основно почистен и дезинфекциран.

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