Лагард стресна мрежата! И отправи призив

При обявяването на новината, че се оттегля от поста президент на ЕЦБ на 7 февруари 2027 г., Кристин Лагард се появи във видео в социалните мрежи в притеснителен вид - с медицински лепенки на лицето.

В отделна публикация Лагард уточнява, че лепенките на лицето ѝ са поставени след малка хирургична интервенция, на която се е подложила по-рано през седмицата.

„Само за да избегна спекулациите в социалните мрежи: лепенките на лицето ми са заради малка хирургична интервенция, на която се подложих по-рано тази седмица. Следвайте препоръките на лекаря си и проверявайте редовно кожата си“, посочва тя.