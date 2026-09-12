Шефката на ЕЦБ каза истината за шока с цените у нас
Поиска охлаждане на инфлацията в България
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Поиска охлаждане на инфлацията в България
Мандатът на Лагард като президент на ЕЦБ изтича през октомври 2027 година
Макрон, Мерц и Лагард приветстваха историческия пробив между САЩ и Иран
По-рано се появиха твърдения, че тя може да се оттегли преди края на мандата си
Президентът на Европейската централна банка направи публикация в социалните мрежи
След публикации за предсрочно напускане шефът на банката увери, че ще изкара мандата си
Пазарите се стабилизират след спекулации около Кристин Лагард
Възможно е да напусне поста си по-рано
Председателят на ЕЦБ и Димитър Радев дадоха съвместна пресконференция
След смяната на валутата най-важното е регулаторите и правителството да не допускат спекула с цените, каза тя
Изключително щастлива съм, че мога да споделя красотата на близо 8-те века изкуство, каза още тя
Президентът на ЕЦБ е на посещение у нас
Тя ще участва в конференция на Българската народна банка "На прага на еврозоната“
Еврото ще се въведе в Република България на 1 януари 2026 г.
Кристин Лагард приветства България като нов член на еврозоната от 1 януари
Председателката на ЕЦБ обяви, че стабилността на цените е гарантирана и че гласът на страната ще тежи колкото на всяка друга в съвета на банката
Идеята на финансовата институция е да поддържа стабилност на валутата, на цените и да държи под контрол инфлацията
Той бе лично приветстван като наблюдател от председателката на ЕЦБ
Сложи трета публикация в социалните мрежи
Страните от еврозоната приветстваха напредъка на държавата