Господарката на еврото ни прати послание

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард ни прати послание

Тя увери, че еврото работи и приветства България като нов член на еврозоната от 1 януари 2026 г. по време на заседанието на ЕЦБ във Франкфурт на 11 септември.

"Връщам се назад във времето, преди повече от две десетилетия, когато всички ние, преминавайки към еврото, изпитвахме тази тревога. Какво щеше да се промени? Щеше ли да функционира веднага? И така, то проработи. Премахна се кошмарът да се налага да сменяш местната валута с друга, ако искаш да пътуваш, да извършваш транзакции или да водиш какъвто и да е бизнес с други членове. Всяка страна около масата, всяка от 21-те страни, има глас, който се отчита, разглежда и уважава, точно както гласът на останалите. Независимо колко малка или голяма е страната", посочва Лагард.

