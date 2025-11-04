Лагард предупреди с какво да внимаваме за еврото

На прага преди преди България да въведе еврото, президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард даде ключови насоки към страната ни. В интервю за bTV обясни защо преминаването към единната валута ще донесе стабилност, как да се предотвратят ценови спекулации и защо дигиталното евро няма да премахне банкнотите.

Правителството трябва да следи за спекула

"След смяната на валутата най-важното е регулаторите и правителството да не допускат спекула с цените", подчерта Лагард.

Тя даде пример с Хърватия, където през първите седмици след въвеждането на еврото някои търговски вериги опитали да вдигнат цените, но държавата се намесила решително.

"Това се е случвало и в други страни, включително във Франция и Гърция. Правителството трябва да бъде активно и да каже – не, това не е сделката. Сделката е точно преобразуване на цената от левове в евро, без надценки", обясни тя.

Еврото носи стабилност и равноправие

По думите на Лагард, преминаването към еврото не е просто икономическа стъпка, а влизане в общност със споделени ценности – демокрация, дисциплина и ангажимент към стабилност.

"Еврото е щит срещу обезценяване и външни шокове. То ще даде сигурност на българите, че цените няма да излязат извън контрол", каза тя.

Лагард подчерта, че основната цел на ЕЦБ е ценова стабилност – инфлация около 2% в средносрочен план, която вече е постигната след бурния период на енергийна и военна криза.

Примери от ежедневието: без валутни рискове

Президентът на ЕЦБ даде няколко практични примера за ползите от общата валута:

- Български студент в Париж или Мадрид ще плаща в същата валута, без да изчислява курс.

- Български износител няма да има нужда от хеджиране срещу валутен риск.

- Туристи от еврозоната ще идват по-лесно, защото няма да се притесняват от обмяна на пари.

"Еврото ще направи България по-привлекателна дестинация и ще улесни бизнеса", каза Лагард.

За скептиците: България няма да загуби суверенитет

"България няма да загуби независимост. Напротив – ще седне на масата, където се вземат решенията", заяви Лагард.

"В момента имате валутен борд и не участвате в процеса. След приемането на еврото България ще има пълноправен глас и равен вот с Германия, Франция и останалите страни от еврозоната." И допълни, че във всички държави подкрепата за еврото нараства след първата година от въвеждането му.

Дигиталното евро няма да премахне кеша

"Нека бъда ясна – кешът остава", увери Лагард. И поясни:

"Банкнотите и монетите ще продължат да съществуват. Дигиталното евро няма да ги замени, а ще бъде допълнителна европейска опция за плащане."

Тя обясни, че в момента всички дигитални платформи за плащане са неевропейски, затова ЕС трябва да запази контрол върху бъдещето на своята валута.

"Дигиталното евро ще бъде просто още една форма на пари на централната банка, адаптирана към 21 век."

Инфлацията вече е под контрол

По думите на Лагард, инфлацията в еврозоната вече е спаднала до около 2%, а прогнозите показват устойчива стабилизация.

"Очакваме тя да достигне 1,7% през 2026 г. и след това леко да се повиши до 1,9%. Това е целта ни – стабилност и предвидимост", подчерта тя.

"Ще мисля за България на 1 януари"

На въпрос дали българите ще бъдат по-щастливи след въвеждането на еврото, Лагард се усмихна:

"Мисля, че всички ще сме по-щастливи. На 1 януари имам рожден ден, така че ще мисля за България, когато видя, че банкоматите ви работят – и залагам, че ще работят."

