Банките със съвети за еврото и левовете

Практични съвети за плавен преход при преминаването към еврото, включително относно очакваните преустановявания на услуги в новогодишната нощ, разпространиха от Асоциацията на банките в България (АББ), съобщават от асоциацията.



За преминаването към еврото не е необходима никаква предварителна подготовка, посочват от АББ, добавяйки, че ако имаме дебитна или кредитна карта, не се налага тя да бъде подменяна. Не се налага потребителите също да откриват нова банкова сметка - настоящата ще бъде автоматично превалутирана, нейният IBAN ще се запази без промяна. Ако гражданите внесат наличните си банкноти и монети по сметка предварително, на 1 януари банките ще извършат обмяната вместо тях - автоматично, без такси и по фиксирания курс.



От АББ напомнят, че между 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро. В този кратък интервал няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. Ако потребителите планират плащане в тези часове, добре е да си осигурят пари в брой предварително. От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро, банкоматите ще разпространяват единствено евро банкноти, припомня асоциацията.

Между 31 декември и 2 януари банките ще пренастроят своите системи. Всяка от тях индивидуално ще информира клиентите си относно достъпността на своите канали в този период. През почивните дни картите ще работят в стандартен режим, с изключение на краткия интервал в новогодишната нощ, необходим за превключване на картовите системи. От АББ препоръчват преди 31 декември да си осигурим достатъчна наличност по картите.



От асоциацията припомнят още, че от 1 декември в клоновете на търговските банки се предлагат стартови комплекти с евро монети с българска национална страна. Те ще могат да се използват от 1 януари и нямат колекционерска стойност, отбелязват от АББ, добавяйки, че не е необходимо гражданите да се снабдяват предварително с тях или с евро банкноти. През целия месец януари ще може да се заплаща с левове, като търговците ще връщат евро.

Ако в момента нямат евро в наличност, могат да връщат и в лева, припомнят още от АББ.



Припомня се също, че от 1 януари до 30 юни догодина гражданите ще могат да обменят в банките своите банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс без такса. За монетите няма да се прилагат такси за броене, като от АББ препоръчват да бъдат предварително сортирани за своевременно обслужване. При по-голямо количество е възможно потребителите да бъдат насочени към конкретен център, в който банката е осигурила монетоброячни машини, с цел по-бързо обслужване.



Банковият сектор е напълно подготвен за плавно преминаване към еврото, така че да се отдадете на празничното настроение и заедно да посрещнем този исторически момент, заявяват още от АББ.

