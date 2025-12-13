Банките предупреждават за еврото и плащанията

При преминаването от левове в евро няколко дни в страната няма да е възможно да бъдат извършвани плащания през онлайн и мобилно банкиране, предупреждават банки.

Някои финансови институции вече обявиха периодите, в които електронните им канали за плащане няма да работят.

Във връзка с влизането ни в еврозоната банките съветват да планирате предварително своите онлайн банкови операции, да направете важните плащания преди посочените от вашата банка часове и дати. Причината за сравнително дългия период на блокирани електронни разплащания е, че те са зависими от времето за превалутиране на основните банкови системи и салдата по всички сметки на клиентите (разплащателни, депозитни, спестовни и кредитни). Промяната на всички тези системи, включително платежните системи, както и системите за онлайн и мобилното банкиране, изисква по-продължително технологично време.

Банките вече информираха за спиране на плащанията през ПОС-терминали в заведения, магазини, бензиностанции и др., както и за онлайн покупки от 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари.

Експертите препоръчват в новогодишната нощ да носите със себе си пари в брой в лева или евро. Ако Ви предстоят пътувания или по-големи разходи, помислете за авансово плащане. Погрижете се за дома и автомобила си - платете битовите си сметки за ток, вода, интернет, местни данъци, застраховки до 28 декември или купете винетка до 29 декември, за да посрещнете празниците спокойно, пише Труд.

