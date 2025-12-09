БНБ с ключова новина за тези дни

Касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 13.12.2025 г. (събота) и 20.12.2025 г. (събота). Това се случва във връзка с присъединяването на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиленият интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна.

• Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, ще извършват единствено следните операции: Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.

Работно време на касите с клиенти:

от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

• Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват единствено следните операции:

Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.

Размяна на монети и банкноти в левове.

Работно време на касите с клиенти:

от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

