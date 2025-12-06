20 декември - важна дата за левчетата. Съветите на банков шеф

Гражданите и фирмите, които имат налични кеш средства, да ги обменят в банките преди 20 декември. Така потребителите ще бъдат спокойни, че ще могат спокойно да използват банковите си карти след въвеждането на еврото.

Тази година премина под мотото за подготовка за въвеждане на еврото, каза Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц Банк България, в предаването "Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него банковата система в страната активно се подготвя за преминаването към единната валута от 1 януари 2026 г.

"Бяха направени много инвестиции в ИТ, а през последните седем-осем месеца целият банков сектор работи активно за евро-въвеждането“, посочи Заманов.

Развитието на икономиката създаде нужда от повече кредитиране за фирмите, като същевременно спестяванията на бизнеса също нарастват.

"При гражданите видяхме увеличение на потребителските кредити – до 2 милиарда лева, а при ипотечните – до 5 милиарда лева“, коментира той.

Средният живот на ипотечния кредит в България е под 10 години, което според Заманов носи спокойствие на пазара по отношение на качеството на кредитния портфейл. Процентът на необслужвани кредити е около 2,5%, което е в рамките на европейските стандарти.

Той уточни, че това се дължи на две основни неща – консервативната политика и мерките на БНБ, както и на доброто общо развитие на икономиката. Брутният вътрешен продукт на страната расте стабилно, което подпомага както реалния, така и финансовия сектор. В момента активите в банковата система надхвърлят 200 милиарда лева, след като преди години бяха около 120 милиарда.

Заманов коментира, че е нормално хората да отделят 40-50% от доходите си за погасяване на ипотечни кредити. Проблем би възникнал само ако този дял надхвърли 65-70%.

"Българските домакинства не са задлъжнели. Съотношението между дълг и брутен доход в страната е около 25%, докато средно за Европа е 60%. От 50 милиарда лева кредити, спестяванията достигат 97-98 милиарда лева, а едва 9% от домакинствата имат ипотечен кредит“, допълни той.

Компаниите, които изпитват трудности, често са зависими от пазари в Западна Европа.

"Капацитетът им на производство е голям, но малка част от продукцията се реализира на българския пазар. Сега пазарът в Западна Европа е пренаситен. Подобна е ситуацията и при велосипедите и текстила“, обясни гостът.

В технологичния сектор в България работят между 100 000 и 150 000 души, като именно те са основните потребители на ипотечни кредити.

"Много от тях искат да работят от вкъщи и имат нужда не само от спални, но и от по два кабинета. Това доведе до бум в новото строителство“, уточни Заманов.

