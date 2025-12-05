Проблем с първите евромонети. Сезираха БНБ

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официално писмо до подуправителя на Българската народна банка Радослав Миленков заради постъпили жалби от граждани относно начина, по който търговски банки продават стартовите комплекти с евромонети. Сигналите сочат, че продажбата в редица банкови клонове не гарантира равен достъп и създава трудности, особено за възрастни хора и потребители, които не са клиенти на съответната банка.

Жалби на граждани и установени проблеми при покупките

До омбудсмана са подадени сигнали, че в клонове на Банка ДСК и ОББ липсва публично достъпна информация за условията на продажба. На места стартовите комплекти се предлагат само на клиенти на банката, транзакциите се извършват единствено безкасово и не се позволява покупка чрез упълномощено лице – практика, която затруднява най-вече възрастни, трудноподвижни или хора, които живеят в отдалечени населени места.

Жалбите са потвърдени и от репортерска проверка на БТА от 1 декември 2025 г., според която ДСК, ОББ и Пощенска банка продават стартови комплекти само на свои клиенти. Освен това са установени случаи на липса или ограничена наличност в клонове на ЦКБ, ОББ, Инвестбанк, ПИБ.

Нарушение на нормативната уредба според омбудсмана

В писмото си Делчева подчертава, че подобни практики противоречат на Наредба № 46 на БНБ от 31 юли 2025 г. и на Указанията към нея. Те ясно изискват свободна продажба на стартови комплекти на физически лица след установяване самоличността им, без ограничения само за клиенти на банката.

Подзаконовият нормативен акт регламентира възможност за заплащане както безкасово, така и в брой, както и продажба, започваща от 1 декември 2025 г., без изискване купувачът да е клиент на съответната банка. „От анализа се налага извод, че банките не следва да прилагат ограничения при продажбата на стартови пакети с евромонети – само на свои клиенти и само безналично“, посочва Делчева.

Предложението към БНБ и европейските правила

Омбудсманът настоява БНБ да предостави становище за готовността на банките и „Български пощи“ да осигурят равен достъп на гражданите до стартовите комплекти. Делчева препоръчва при необходимост да бъдат предприети действия за правилното прилагане на процедурата.

В позицията си тя припомня и Препоръката на Европейската комисия от 10 януари 2008 г., според която гражданите трябва да имат възможност да закупят поне един комплект с евромонети седмици преди смяната на валутата. Целта е да бъде гарантирано плавно, справедливо и равнопоставено преминаване към еврото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com