Стартови пакети с еврото предизвикаха хаос между град и село

„Български пощи“ започнаха от вчера продажбата на стартовите комплекти с първите български евромонети, а в Русе интересът се оказа огромен. Само за час и половина всички пакети в централната поща бяха изкупени, съобщава БНТ.

Съвсем различна беше ситуацията в по-малките населени места, където комплектите така и не пристигнаха и хората останаха разочаровани. От пощенската служба уточняват, че доставките ще се извършват по график и се очаква най-рано днес евромонетите да бъдат налични и в останалите пощенски станции.

Сред най-честите въпроси, които хората задават, е дали покупката на стартовите комплекти е задължителна. Много от жителите на село Бъзън например споделят объркване относно начина, по който ще могат да обменят парите си при преминаването към еврото.

Кметът на Бъзън Василена Цанкова обясни, че притесненията са свързани основно с липсата на информация, но увери, че пощенските станции ще бъдат зареждани поетапно. „Надявам се поетапно да бъдат зареждани пощенските станции с такива комплекти. Има време още до началото на новата 2026 година“, каза тя.

По думите ѝ хората се тревожат, защото не са наясно къде и как ще обменят пари, но в селото е създадена организация за улесняване на плащанията. „Ние сме направили организация заедно с община Русе да разположим ПОС терминали за плащане на таксите в кметството - не само местните данъци и такси, но и всички административни услуги, за да могат хората да бъдат улеснени, да не търсят пари в брой и да не бъдат лишени от обслужване“, допълни Цанкова.

Мира Начева, жител на Бъзън, определя ситуацията като по-скоро спокойна за себе си, но не и за всички. „Почти не съм притеснена, отдавна боравя с чужда валута. Но има хора на моята възраст, на които им е много трудно пресмятането в чужда валута“, сподели тя.

