Еврото идва без бюрократичен шок за местната власт

Всички договори за изпълнение на проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще бъдат автоматично превалутирани от лева в евро в началото на 2026 г. Промяната ще се извърши централизирано от Управляващия орган, така че бенефициентите – основно общини и регионални структури – да не бъдат натоварени с допълнителни административни процедури именно в момента, когато изпълнението на проектите навлиза в ключова фаза. Акцентът е работата на местната власт да бъде максимално улеснена и да не се допуснат забавяния заради преминаването към новата валута.

Автоматично превалутиране и нови версии на договорите

Новината беше съобщена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Юра Витанова по време на Информационен ден за обучение на бенефициенти по изпълнението на договори по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР в София. В събитието се включиха над 120 представители на най-големите български общини, държавни и неправителствени организации, които изпълняват различни проекти за модернизация на инфраструктура.

Всички договори по програмата ще бъдат автоматично превалутирани в евро, без да се изискват действия от самите бенефициенти. От Управляващия орган подчертават, че бенефициентите няма да имат никакви ангажименти по отношение на превалутирането. Важно условие е в момента на смяната да няма оставени чернови по договорите, както и стартирали искания за изменения или плащания, тъй като ще има нова версия на подписаните договори. „Очакваме смяната на валутата в контрактите да се изпълни лесно и безпроблемно от страна на Управляващия орган“, подчерта Юра Витанова.

Проекти за 815 млн. лв. в десетте основни центъра на растеж

В рамките на Приоритет 1 на програмата, който обхваща 10-те градски общини – основни центрове на растеж у нас, са подадени 66 проектни предложения за близо 815 млн. лв., информира още зам.-министър Витанова. Одобрени за финансиране до момента са 58 проекта, като са сключени 54 договора. Останалите 8 предложения са в процес на оценка.

Проектите са насочени към насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони. Целта е създаването на жизнени, икономически силни и устойчиви региони, за да се преодолеят негативните демографски тенденции и регионални различия. Проектите ще повишат качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда. Инвестициите са насочени и към модернизиране на социалната, образователната, културната и здравната инфраструктура, както и мерки за икономическа инфраструктура.

Натиск върху общините да ускорят реалната работа

„Време е същинската работа по изпълнение на одобрените проекти и сключените договори да започне и да бъде в такива темпове, които да осигурят изпълнението на всички заложени цели и приоритети по Програмата“, подчерта зам.-министър Витанова. Тя призова бенефициентите да се активизират на максимум, особено по отношение на процедурите по избор на изпълнители, което е предпоставка за успешно изпълнение на сключените договори и преодоляване на евентуални предизвикателства.

Посланието към местната власт е ясно: с автоматичното превалутиране техническите и финансовите рамки се изчистват на централно ниво, но отговорността за темпото и качеството на реалните строителни и организационни дейности остава в общините и другите бенефициенти.

Обучение и конкретни казуси за местната администрация

Участниците в информационния ден бяха запознати със спецификите при възлагането на обществени поръчки, предварителния контрол, плащанията по проектите, отчитането на административните договори, работа с ИСУН, финансовото и техническото отчитане на проектите и други ключови процеси. Експертите от МРРБ отговориха и на конкретни въпроси и коментираха възникнали казуси, за да може местната администрация да стъпи на по-сигурна основа при управлението на средствата по ПРР 2021–2027.

Така въвеждането на еврото в договорите по програмата се превръща не просто в техническа стъпка, а в инструмент за облекчаване на работата на регионите и общините, които трябва да реализират на практика инвестициите в модернизация и развитие на градовете.

