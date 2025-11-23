Евроцентовете може да се окажат лукс в първите дни на 2026 г.

Все повече въпросителни изникват пред българските търговци дни преди преминаването към еврото от 1 януари. Притесненията за недостиг на пари в брой и риск от хаос в превалутирането се засилват, особено сред малките производители. Гратисният период от един месец изглежда недостатъчен за много от тях, съобщава Нова телевизия.

Обещания за готовност, но и неяснота на терен

Част от бизнеса уверява, че е готов да работи и в лева, и в евро до края на преходния период на 31 януари. „Готови сме да приемаме пари в евро, да приемаме и в лева. Съответно ще връщаме в лева, ще връщаме и в евро“, заяви Радослав Райков, производител и търговец на хляб.

На фермерския пазар в Добрич обаче ситуацията изглежда различно. „В неведение съм. Не знам. Може би един месец ще буксуваме. Няма да мога да работя“, коментира пчеларят Хинчо Хинев.

Липса на дребни евро за ресто

Малките търговци се тревожат дали ще успеят навреме да осигурят стартови суми в евро, за да дават ресто на клиентите си. „Предполагам, че поне 200 лева трябва да е един стартов пакет. Не е проблем да го обмениш, когато го има. Ще отнеме време“, казва зеленчукопроизводителят Марияна Петкова.

Други подчертават, че не могат предварително да заделят средства и настояват гратисният период да бъде по-дълъг. Първи приоритет за тях са евроцентовете, които най-често ще се ползват за ресто. От Български пощи вече обявиха готовност за обмяна на валута от 5 януари в пощенските станции по селата, където няма банкомати.

