Ценови шок след еврото! Търговци и финансисти хванати в нарушения

С приемането на еврото в България на повърхността изплуваха и първите опити на търговци да се възползват от прехода, за да повишат цените или да подведат купувачите. Само дни след 1 януари пред Нова телевизия Богомил Николов от Активни потребители разказа за серия фрапантни сигнали, изпратени от зрители, които вече усещат как еврото се превръща в удобно оправдание за спекула.

Хляб с 33% нагоре и пица на абсурдна цена

Сред най-стряскащите примери е обикновен хляб „Франзела Симит“ от 300 грама, купен от голяма търговска верига. На 31 декември 2025 г. цената му е била 0,89 лв., или 0,46 евро. Само два дни по-късно, на 2 януари 2026 г., същият продукт вече струва 1,19 лв., или 0,61 евро. Това означава скок от цели 33 процента за 48 часа – поскъпване, което според експертите няма как да бъде обяснено с разходи, доставки или инфлация и изглежда като класически опит за „пробване“ на пазара в хаоса на прехода.

Още по-фрапантен е сигналът за пица, поръчана на цена 18,75 лв., но калкулирана в евро на 36,67 евро. Това е почти двойно над левовата стойност и четири пъти над коректното превалутиране по фиксирания курс. „Вероятно става дума за техническа грешка, но в такъв момент потребителите трябва да отварят очите си на четири“, предупреди Николов, като подчерта, че именно в първите дни след въвеждането на еврото подобни „грешки“ могат да струват скъпо.

Домашните стоки също скачат подозрително

Спекулата не се ограничава само до храните. Зрители сигнализират и за рязко поскъпване на стоки за бита в онлайн магазини. Пластмасова кутия за съхранение, продавана за 5,23 евро на 1 януари, още на следващия ден вече е обявена за 10,22 евро. Друг модел е скочил от 12 евро на почти 24 евро. Подобни увеличения, случили се буквално за една нощ, според експертите нямат нищо общо с реални пазарни процеси.

По думите на Богомил Николов това е „автогол“ за търговците, защото потребителите просто ще престанат да купуват от тях. Той напомни, че законът предвижда сериозни санкции и при доказано необосновано повишаване на цените глобите могат да достигнат до 100 000 лв.

Съмнения и при банките

Сигнали идват и от банковия сектор. Български гражданин съобщава, че при опит да внесе 1400 лв. по сметка след 1 януари е установил, че банката използва курс 1,965 вместо официалния фиксиран курс 1,95583. Според Николов подобни разлики не са допустими.

„След Нова година не трябва да има левови сметки – те се превалутират автоматично. Ако внасяте левове в брой, банката е длъжна да ги обменя по официалния курс. Всяко отклонение е основание за незабавен сигнал“, подчерта той, като призова хората внимателно да проверяват разписки, извлечения и обявени цени в първите месеци след въвеждането на еврото.

Първите дни показват ясно едно – преходът към новата валута няма да мине без сътресения, а контролът и активността на потребителите ще бъдат решаващи, за да не се превърне еврото в параван за масова спекула.

