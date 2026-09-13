Евроцентовете може да се окажат лукс в първите дни на 2026 г.
Малките производители се чудят как да започнат работа с новата валута
Следете всички новини, анализи и коментари за Тревоги. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Малките производители се чудят как да започнат работа с новата валута
Ето ги и трите знака
Сотир Марчев с ценни съвети за дълъг живот
Дамите се тревожат за децата, мъжете – за Китай
Дамите се боят да не загубят красотата си още на 25
Ако не обръщате внимание на своя iPhone по време на важна среща и си мислите, че постъпвате правилно, може би грешите. Раздялата със смартфона може да...
София. Финансирането с банкови кредити е предпочитано от шефовете на фирми. 75% от тях смятат, че кредитите са достъпни, а 90 на сто не очакват в близ...