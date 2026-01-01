Еврокомисарят Домбровскис поздрави България за еврото

Европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис поздрави България по повод присъединяването ѝ към еврозоната и определи приемането на еврото като исторически момент за страната, за еврозоната и за Европейския съюз. В изявление Домбровскис подчерта, че преходът от лев към евро е много повече от смяна на валутата и поставя България в самото сърце на Европа.

По думите му страната е положила изключителни усилия в подготовката за въвеждането на еврото, а българските граждани могат да се гордеят с постигнатото. Той отбеляза, че макар промените да са трудни, този процес е направил България по-устойчива и по-добре подготвена за предизвикателната икономическа среда.

Домбровскис посочи като конкретен резултат укрепването на финансовата система и подчерта, че членството в еврозоната ще даде на България възможност да се възползва от опростени плащания, по-лесно пътуване и по-ниски лихвени проценти. Според него еврото ще доведе до повече инвестиции, по-висок икономически растеж и нови работни места, което означава повече възможности за българите.

Еврокомисарят подчерта, че това е опитът на всички държави, които се присъединяват към еврозоната, и изрази увереност, че същото ще важи и за България. В заключение Домбровскис заяви, че с този ход Европейският съюз изпраща ясен сигнал към света, че силата му е в единството и че страните членки вървят напред заедно.

