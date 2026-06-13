Кристалина Георгиева: България печели от еврото, но Европа трябва да се събуди
Шефката на МВФ очертава новите рискове и шансове пред икономиката
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Шефката на МВФ очертава новите рискове и шансове пред икономиката
ОББ Мобайл беше първото банково приложение, отворено след конверсия към евро за клиенти на 01.01.2026 г. в 5:30 ч.
„Процесът върви по-добре дори от Хърватия“, заяви Владимир Иванов
Европейската комисия очаква повече инвестиции, растеж и работни места
Прогнозата за ръст на БВП през 2026 г. и 2027 г. възлиза на съответно 3 на сто и 2,8 на сто