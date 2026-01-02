Българите бягат от лева! Банките прибраха 1 милиард между празниците

Само за ден и половина в работните дни между Коледа и Нова година от обращение са били изтеглени около 1 млрд. лева, което е един от най-бързите темпове на връщане на кеш в банковата система досега. Това заяви пред Нова телевизия главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. Джеймс Йоловски, като подчерта, че банковата система е напълно подготвена за преминаването към еврото и няма основания за притеснение сред гражданите и търговците.

Стартовите пакети и първите дни с евро

По думите на Йоловски сигналите за липса на стартови пакети с евро и дребни монети са резултат основно от преходния период и силното търсене в първите дни на новата година. Той припомни, че още от лятото търговците са имали възможност да заявят предварително стартови пакети чрез обслужващите ги банки, като тези за юридически лица са били с по-голям обем и налични още преди 1 януари.

След началото на годината търговците вече могат да се снабдяват с допълнителни количества евромонети директно от банките, а законът позволява до края на януари ресто да се връща и в левове.

Как се обменят парите и защо „движенията“ не са такси

Главният секретар на банковата асоциация подчерта, че превалутирането на всички средства по сметки и депозити е извършено по фиксирания курс и без никакви такси. Той обърна внимание, че отчетените в електронното банкиране „движения“ не представляват банкови такси, а чисто техническо отразяване на намаляване на левовата и увеличаване на евровата наличност.

До 30 юни банките ще обменят безплатно както банкноти, така и монети, като препоръката към клиентите е монетите да бъдат предварително сортирани, за да се ускори обслужването.

Колко кеш още е навън и какво следва

По данни към края на декември в обращение са били около 21 млрд. лева кеш, като вече над една трета от тази сума е върната в банките. Само изтеглените около 1 млрд. лева за ден и половина показват, че процесът се ускорява, а януари се очаква да бъде ключов месец за връщането на още значителни количества левове. Според Йоловски темповете са сходни с тези при въвеждането на еврото в Хърватия, а капацитетът на банковата система позволява процесът да протича без сътресения.

Големи суми, кредити и сметки

Йоловски напомни, че при внасяне на суми над 5000 евро банките прилагат стриктно Закона за мерките срещу изпирането на пари и изискват декларация за произход на средствата, като опитите за заобикаляне чрез многократни по-малки вноски не са допустими. Той уточни още, че условията по съществуващите кредити, включително лихвите, остават непроменени, а преминаването към еврото не означава автоматично по-изгодно рефинансиране.

В следващите два месеца клиентите ще могат безплатно да преценят дали да обединят или закрият свои сметки, като банковите такси остават без промяна.

