Еврото спира дребния бизнес още на старта на годината

Липсата на стартови евро пакети и дребни монети може да доведе до това част от малките магазини да не отворят през януари, въпреки че техническото превалутиране на цените не е основният проблем. Дребни търговци предупреждават, че без достатъчно ресто работата им става практически невъзможна още в първите дни на месеца, съобщава Нова телевизия.

Стартовите пакети – големият проблем

В малките търговски обекти недостигът на стартови евро пакети се оказва по-сериозно предизвикателство от самото преминаване към новата валута. По думите на собственици на магазини, юридическите лица трудно се снабдяват с необходимите количества монети, което блокира нормалното обслужване на клиентите още от сутринта.

Как изглежда ситуацията на практика

Таня Бобчева, собственичка на магазин за цигари и сладкарски изделия, разказва, че като юридическо лице не е получила нито един стартов пакет. С помощта на близки и познати тя е успяла да се снабди със 100 стартови комплекта за физически лица, всеки от които съдържа по 10 евро. Проблемът обаче остава, тъй като в тях има само една монета от 2 евро и две монети от 1 евро, което не позволява връщане на ресто при плащане с по-едри банкноти.

Банкомати с по 50 евро

Допълнително усложнение създава и начинът, по който работят банкоматите. По думите на Бобчева в Бургас те пускат банкноти от по 50 евро, което напълно изключва възможността търговците да се снабдят с дребни купюри. Това поставя магазините в ситуация, при която няма как да върнат ресто дори при покупка на евтини стоки.

Без поскъпване, но с риск от затваряне

Според търговците недостигът на дребни пари няма да доведе до повишаване на цените или до закръгляне нагоре. В малките магазини най-търсени са продукти на стойност до 1 евро, а плащанията с карти често не са опция, особено при продажбата на цигари заради високите банкови такси. Въпреки това липсата на евромонети вече е принудила част от търговците да не отворят обектите си.

Опасения за масово затваряне

По оценка на Таня Бобчева минимум 50% от дребните търговци може да не успеят да започнат работа през януари именно заради липсата на дребни евромонети и банкноти. Според нея без спешно решение на проблема много квартални магазини ще бъдат изправени пред принудително затваряне още в първия месец след въвеждането на еврото.

