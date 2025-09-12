Кристин Лагард със специално послание към българите за еврото

България влиза в семейството на еврото.

Страната разполага с всички необходими инструменти, за да се справи с евентуални опити за покачване на цените след приемането на еврото, увери председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард пред бТВ.

Тя припомни, че гуверньорът на БНБ Димитър Радев вече участва в работата на ЕЦБ като наблюдател и от 1 януари ще има равноправен глас сред колегите си от останалите държави в еврозоната.

„Прекрасно е да приемем и включим нова държава като член на масата на Управителния съвет на ЕЦБ. Приветстваме България да се присъедини към еврозоната и да споделя нашата валута, еврото, от 1 януари“, заяви Лагард.

Уроците от първите години на еврото

Лагард сподели лични спомени от времето, когато държавите в Европа преминаваха към общата валута. „Този факт ми връща спомен от няколко десетилетия назад, когато всички ние, преминавайки към еврото, от германска марка, франк, лира, песос, също имахме онази тревога какво точно ще представлява тази промяна. Ще функционира ли добре еврото и ще има ли незабавна промяна за добро?“

По думите й отговорът вече е ясен: „Мога да ви уверя. Еврото работи!“ Председателят на ЕЦБ подчерта, че мисията на банката е „да осигурява стабилност и най-вече – стабилност на цените“, а България ще може да участва пълноценно в решенията за паричната политика и контрола върху инфлацията.

„Всеки член на масата, всеки от тези 21 държави, има глас, който се зачита, разглежда и уважава точно като гласа на останалите, без значение колко малка или голяма е страната“, посочи тя.

Инструменти срещу спекула и нови възможности

Според Лагард краткосрочните рискове са свързани основно с търговци, които може да се опитат да повишат цените при конвертиране на валутата.

„Понякога по време на конвертирането някои търговци ще използват възможността от това конвертиране да увеличат малко цените си. Случва се! Но мисля, че имате добри инструменти за противодействие на злоупотребите, защото доколкото знам, от август имате както калкулатори за конвертиране на цените, така и правило в закон за точно обозначаване на цената в лева и цената в евро“, каза тя и добави, че отговорността за стриктен контрол е на българските власти.

В заключение Лагард насърчи страната да гледа напред: „Ние ви очакваме с нетърпение в еврозоната и вие също така не забравяйте, че ще бъдете част от пазара на 350 милиона души. Вашата държава ще бъде още по-привлекателна за държавите от еврозоната независимо дали е за почивка, или за инвестиция.“

