Кристин Лагард: България ще има глас в решенията на ЕЦБ

Георги Косев, наш специален пратеник във Франкфурт

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ, коментира на пресконференция в централата на международната финансова институция във Франкфурт на Майн предимствата за България след приемането на еврото на първи януари 2026 година. Основният въпрос, задаван от представителите на българските медии, беше свързан с рисковете от смяната на паричната единица.

„Няколко десетилетия назад, когато всички ние приемахме еврото и заменяхме с него немската марка, френската лира и останалите валути, също бяхме обзети от силни съмнения и притеснения. Чудехме се каква ще бъде тази промяна, какво ще донесе тя и дали ще проработи веднага. Бяхме изненадани, когато всичко мина гладко - и с много плюсове. Можете да бъдете убедени в това", обясни президентът на ЕЦБ. И добави: "Еврото не само проработи, но премахна и кошмара от постоянното превалутиране при пътуванията и международните транзакции при общ бизнес с държава членка на ЕС. И това е идеята на ЕЦБ - да поддържа стабилност на валутата, на цените и да държи под контрол инфлацията". Тя беше категорична, че инфлацията е много точно дефинирана като число.

"Говорим за средносрочен план. Монетарната ни политика се изразява в това – да изпълним обещанията и целите, които сами сме си поставили. Така печелят всички държави членки“.

Кристин Лагард убеди журналистите, че България ще има своята гледна точка и ще може да я изрази. „Вярвам на председателя на БНБ Димитър Радев. България ще има глас, ще има право да коментира всички решения на ЕЦБ. Тази банка вече е ваша. България ще гласува, както всички останали 21 членки на борда на ЕЦБ и нейният глас ще бъде зачитан точно толкова, колкото и този на останалите. Няма значение колко е голяма или малка държавата. Следвам неотклонно този принцип", допълни тя.

Кристин Лагард обясни, че България вече е част от механизма за наблюдение на стабилността на цените и монетарната политика. „Вълнуваме се, че ви приемаме. Ставайки част от този пазар от 350 милиона души, вие вече имате ново лице. Цената и рискът вече са в евро.“, завърши Кристин Лагард.

