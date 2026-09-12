Жегите вече удрят и джоба: Европа губи милиарди
Храната поскъпва, засилва се инфлацията
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Храната поскъпва, засилва се инфлацията
Адаптирането към новата система може да струва около 18 милиарда евро
Възможно е да напусне поста си по-рано
Еврото отвори вратата на БНБ към най-високото ниво на паричната политика в ЕС
Предприема значителни изменения в надзора
Инфлацията не отстъпва, а 2026 г. се очертава като година на несигурност
Банката обяви как ще бъде фиксиран курсът към еврото
Председателката на ЕЦБ обяви, че стабилността на цените е гарантирана и че гласът на страната ще тежи колкото на всяка друга в съвета на банката
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1604 долара за едно евро
България отдавна е заслужила членството си в еврозоната, затова очакваме това да стане факт на 1 януари 2026 г.
Дигиталното евро ще бъде на разположение на потребителите в електронен портфейл
По обед Европейската комисия ще оповести докладите за конвергенцията на страните членки
През май инфлацията в еврозоната беше 2,6%
Историческо решение взе Европейската централна банка (ЕЦБ). За първи път тя понижи водещите си лихви с 25 базисни пункта. Това стана на юнската среща,...
Проговори Управителният съвет на Европейската централна банка
През декември България ще представи доклад за напредъка си по въвеждането на еврото
Надеждата е да бъде потушена инфлацията, която властва в Европа
Това сочат официалните данни на Европейската централна банка
В Европейската централна банка се опасяват, че ще се наложи да повишат основния си лихвен процент
Решението е продиктувано от целта за постигане на средносрочната цел за инфлация от 2%